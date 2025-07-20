İzmir'de Kontrolden Çıkan Araç Kırtasiye Dükkanına Çarptı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil kırtasiye dükkanına çarptı. Olayda yaralanan olmazken, dükkan ve araçta hasar meydana geldi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil kırtasiye dükkanında hasara neden oldu.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 KTJ 53 plakalı otomobil, Alpaslan Mahallesi 1620 Sokak'ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki Hakan Baltacı'ya ait kırtasiye dükkanına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, dükkan ve araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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