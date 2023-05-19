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İzmir'de Konteynerde Uyuşturucu Yetiştiren 2 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Konteynerde Uyuşturucu Yetiştiren 2 Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde konteynere kurdukları düzenekle uyuşturucu madde yetiştiren 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin konteyner içerisinde uyuşturucu madde yetiştirmek için aydınlatma ve iklimlendirme sistemi kurdukları belirlendi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde konteynere kurdukları düzenekle uyuşturucu madde yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Vişneli Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce evin bahçesinde yapılan aramada, saksılarda ve bahçedeki bir konteyner içerisinde ekili toplam 46 kök hint keneviri, 50 gram skunk ve 1 ruhsatsız tüfek ile 30 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler S.C. (45) ve E.C. (25) gözaltına alındı.

Bu kişilerin konteyner içerisinde uyuşturucu madde yetiştirmek için aydınlatma ve iklimlendirme sistemi kurdukları belirlendi.

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Kaynak: AA / Güncel

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