İzmir'de konteyner yüklü tıra çarpan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesinde konteyner yüklü tıra arkadan çarpan domates yüklü kamyonun sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kuzey Ege Otoyolu Aliağa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çandarlı istikametinden İzmir istikametine giden Murat Zencir (22) idaresindeki 35 DAA 57 plakalı sebze yüklü kamyon, aynı yönde seyir halinde olan H.A.Ç. (61) idaresindeki 35 HB 7825 plakalı konteyner yüklü tıra arkadan çarptı. Kamyon tıra ok gibi saplanırken, kasadaki domatesler yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kabinde sıkışan kamyon sürücüsü Murat Zencir, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Zencir'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralanan tır sürücüsü H.A.Ç. ise kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR