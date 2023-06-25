İzmir'de konserde kavga: 3 yaralı, 3 şüpheli yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, konserde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Karşıyaka'daki bir alışveriş merkezi içinde düzenlenen konserde, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, konserde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Karşıyaka'daki bir alışveriş merkezi içinde düzenlenen konserde, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.B. (20), Y.K. (17) ve D.Ç. (17) vücutlarının farklı yerlerinden bıçak darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. D.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Diğer yaralılar ise hastanenin acil servisinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili T.T. (18) ile yaşları küçük C.A. ve H.Ş'yi gözaltına aldı.