Üye Girişi
Haberler
İzmir'de Konser Öncesi Çıkan Kavgada Genç Bıçaklandı ve Hayatını Kaybetti

İzmir'de Konser Öncesi Çıkan Kavgada Genç Bıçaklandı ve Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alışveriş merkezinde düzenlenen konser öncesi iki grup arasında 'sıra' tartışması sonucunda bıçaklanan ve durumu ağır olan 17 yaşındaki Doğan Çatal, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajından sonra diğer 2 yaralı ile Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çatal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

- İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alışveriş merkezinde düzenlenen konser öncesi iki grup arasında 'sıra' tartışması sonucunda bıçaklanan ve durumu ağır olan 17 yaşındaki Doğan Çatal, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajından sonra diğer 2 yaralı ile Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çatal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel

Karşıyaka İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title