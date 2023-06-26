İzmir'de Konser Öncesi Çıkan Kavgada Genç Bıçaklandı ve Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alışveriş merkezinde düzenlenen konser öncesi iki grup arasında 'sıra' tartışması sonucunda bıçaklanan ve durumu ağır olan 17 yaşındaki Doğan Çatal, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajından sonra diğer 2 yaralı ile Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çatal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.