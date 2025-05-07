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İzmir'de Komşusunun Kızını Bıçaklayan Sanığa 26 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemi

İzmir'de Komşusunun Kızını Bıçaklayan Sanığa 26 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemi
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bıçakla komşusunun kızını yaraladığı iddia edilen Ç.E.D hakkında, 26 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Olayın detayları ve sanığın savunması ortaya çıktı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, geçen yıl sokakta komşusunun kızını bıçakla yaralayan sanık hakkında 26 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

İddianamede tutuklu sanık Ç.E.D'nin (18), komşusunun kızı B.Ç'ye (19) saldırdığı, yere düşen B.Ç'nin cep telefonunu alarak kaçtığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden alınan sağlık raporunda B.Ç'nin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek yaralarının olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Kamera çözümleme tutanağında olayı gerçekleştiren kişinin Ç.E.D, yaralanan kişinin de B.Ç. olduğunun belirlendiği aktarıldı.

Sanık iddianamedeki ifadesinde, B.Ç'nin adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı, B.Ç'nin bu hesaplardan kendisini sorumlu tutarak iftira attığını ancak genç kızı bıçaklamadığını öne sürdü.

Sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "hakaret" ve "silahla yağma" suçlarından 26 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 25 Ekim 2024'te Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde sokakta komşusunun kızı B.Ç'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan Ç.E.D, saklandığı evde yakalanmıştı. Ç.E.D. tutuklanmış, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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