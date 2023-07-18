İzmir'de komşusunu pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde, komşusunu pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

Kasımpaşa Mahallesi'nde, aynı apartmanda yaşadığı komşusu S.Y'yi pompalı tüfekle öldüren ve polis ekiplerince gözaltına alınan E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Menemen ilçesinde dün, evlerinin bulunduğu apartmanda S.Y. (34) ile komşusu E.A. (24) tartışmış, tartışma sonrası pompalı tüfekle olay yerine gelen E.A, komşusuna ateş edip öldürmüştü.

Cinayet zanlısı E.A. gözaltına alınmıştı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğünde bekçi olarak görev yapan evli ve 1 çocuk babası S.Y'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.