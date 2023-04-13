Üye Girişi
Haberi Paylaş
İzmir'de komşularının darbettiği çift hastaneye kaldırıldı

İzmir'de komşularının darbettiği çift hastaneye kaldırıldı

Güncel Haberler

İzmir'in Torbalı ilçesinde komşular arasında çıkan arazi kavgasında 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde komşular arasında çıkan arazi kavgasında 2 kişi yaralandı.

7 Eylül Mahallesi 5578 Sokak'ta komşu olan M.N (26) ile Ali Aralık (67) ve eşi Hatice Aralık (65) arasında bahçenin kullanımı konusunda tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.N'nin çapa ve sopayla darbettiği Aralık çifti yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

M.N, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Torbalı Aralık Eylül İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title