İzmir'de komşularının darbettiği çift hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde komşular arasında çıkan arazi kavgasında 2 kişi yaralandı.

7 Eylül Mahallesi 5578 Sokak'ta komşu olan M.N (26) ile Ali Aralık (67) ve eşi Hatice Aralık (65) arasında bahçenin kullanımı konusunda tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.N'nin çapa ve sopayla darbettiği Aralık çifti yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

M.N, gözaltına alındı.