İzmir'de Komşular Arasında Silahlı Kavga: Bir Kişinin Hayati Tehlikesi Var

İzmir'de Komşular Arasında Silahlı Kavga: Bir Kişinin Hayati Tehlikesi Var
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Bayraklı ilçesinde meydana gelen kavga sonucunda bir karı koca tabancayla yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunurken, olayı gerçekleştiren kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde komşular arasında çıkan silahla kavgada karı koca tabancayla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cengizhan Mahallesi'nde yaşayan M.U.D. (28) ile komşusu E.B. (43) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.U.D, E.B. ile eşi Ö.B'yi (35) tabancayla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Komşularını silahla yaralayan M.U.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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