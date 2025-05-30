İzmir'de Komşular Arasında Silahlı Kavga: 4 Tutuklu

İzmir'de Komşular Arasında Silahlı Kavga: 4 Tutuklu
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Çiğli ilçesinde iki komşu grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralanırken, olaya karışan 4 şüpheli tutuklandı. Kavga, çocuklar arasında başlayan bir tartışmanın büyümesi sonucu meydana geldi.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde komşu iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı. 4 kişinin yaralandığı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Mayıs'ta İnönü Mahallesi 9501 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde aynı aileden olduğu öğrenilen A.H.Ü. (72), Ü.Ü. (44) ve A.Ü.'nün (41) tabancayla vurularak, C.A.Ü. (14) ise darp sonucu yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan A.H.Ü. ve Ü.Ü. tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer 2 yaralının tedavilerini sürdüğü bildirildi. Kavganın çocuklar arasında başlayıp, ebeveynlerinin de karışmasıyla büyüdüğü belirlendi.

KAVGA ÇOCUKLAR ARASINDA BAŞLAYIP, BÜYÜMÜŞ

Kavganın çocuklar arasında başlayıp, ebeveynlerinin de dahi olmasıyla büyüdüğü belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olaya karışan şüphelilerin Bülent Şimşek (48), Varlık Güler (43), Tekin Güler (48) ve Yılmaz Şimşek (42) olduğu tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Ayrıca olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, kavga bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Öte yandan polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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