İzmir'de komşu kavgasında öldürülen kişinin katili 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İzmir'in Buca ilçesinde, komşular arasında çıkan kavgada bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanık, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Kemal Y. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada, taraf avukatları ile öldürülen Adem Ateş'in eşi Senem Ateş de yer aldı.

Müşteki Senem Ateş, Kemal Y'nin öncesinde kendilerini ölümle tehdit ettiğini iddia etti.

Olayın tasarlayarak gerçekleştirildiğini savunan Ateş, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık Kemal Y. ise öldürme kastı olmadığını savunarak tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından sanık Kemal Y'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis ile cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kemal Y'nin babası Kazım Y. vefat ettiği için hakkında açılan "Kasten öldürmeye azmettirme" suçu davası da bu nedenle düşürüldü.

Senem Ateş, adliye çıkışı gazetecilere, karara itiraz edeceklerini belirterek, "Bu adam bilerek isteyerek yaptı, gündüz tehdit etti öğleden sonra da cinayeti işledi, cezayı yeterli bulmuyoruz." dedi.

Olay

Buca ilçesinde 4 Ocak 2022'de, aralarında anlaşmazlık bulunan komşular arasında çıkan kavgada Kemal Y. tarafından tabancayla vurulan 38 yaşındaki Adem Ateş hayatını kaybetmişti.

Kemal Y. hakkında "kasten adam öldürme", babası Kazım Y. hakkında da "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan dava açılmıştı.

Kazım Y. yargılama sırasında vefat etmişti.???????