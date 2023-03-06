İzmir'de komşu kavgasında 1 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü Güncel Haberler İzmir'in Foça ilçesinde, aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. İzmir'in Foça ilçesinde, aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Kazım Dirik Mahallesi'nde Serkan Özten (32) ile daha önce kavga ettikleri belirtilen üst kattaki komşusu C.Y. (30) dün apartmanda karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan kavgada C.Y. evinden aldığı pompalı tüfekle Özten'e ateş etti. Yaralanan Özten, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özten, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özten'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli C.Y. ve kardeşi S.Y'yi gözaltına aldı. Yaşamını yitiren Serkan Özten'in, uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Hisarcık kavga İzmir Güncel Haberler

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