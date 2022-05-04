İzmir'de komşu kavgasında 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı - Haberler

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İzmir'de komşu kavgasında 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı

AA - Kürşat Gürbüz - Güncel
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İzmir'de komşu kavgasında 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde oturan komşular F.D. (26) ile Y.Ö. (31) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada F.D. pompalı tüfekle komşusu Y.Ö'yü yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Y.Ö'yü önce Kemalpaşa Devlet Hastanesine daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesine götürdü.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan F.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Kürşat Gürbüz - Güncel

İzmir, Güncel, Haberler

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