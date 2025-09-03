İzmir'de Kök Hücre Merkezi, Hasta Hayvanları İyileştiriyor

İzmir'de akademisyen ve veterinerler tarafından kurulan kök hücre merkezi, sağlıklı hayvanların dokularından elde edilen kök hücrelerle hasta hayvanların iyileşmesine katkı sağlıyor.

Kentte veteriner hekimler Burak Antakyalıoğlu, İbrahim Süner, veteriner teknikeri Onur Süner ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mümin Alper Erdoğan, "umutsuz vaka" olarak görülen bazı hayvan hastalıklarının tedavisi için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, özellikle farklı tedavilere rağmen iyileşemeyen, "umutsuz" olarak görülen hasta hayvanlara kök hücre temini için kök hücre üretim merkezi kurmaya karar verildi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent tarafından kabul edilen proje, KOSGEB'den de AR-GE desteği aldı.

Ekip, 3 yıl önce kurdukları mikrostem kök hücre laboratuvarında kök hücreleri kedi ve köpeklerin türü ile ırkına göre ayırıp, tedavi için kullanıyor.

"Sonuca ulaşılamamış vakalarda inanılmaz bir etki yaratıyor"

Uzman veteriner hekim Antakyalıoğlu, AA muhabirine fikrin "medikal tedavilerle çözüm bulunamadığında kök hücre yapamıyor muyuz?" sorusuyla ortaya çıktığını söyledi.

Üretilen kök hücreyi kendi bankalarında sakladıklarını kaydeden Antakyalıoğlu, merkezde 3 bin kök hücrenin bulunduğunu kaydetti.

Antakyalıoğlu, otolog (kendinden) ve allojenik (uyumlu vericiden) kök hücre olarak iki yöntemle çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Sağlıklı olan donörlerden alıp kendi bünyemizde çoğalttığımız hücreler var. Onlar kök hücre bankamızda bekliyor. Eğer hasta hayvan, kendisinden doku alınacak bir pozisyonda değilse veya doku alınması istenmiyorsa halihazırda bankamızda olan sağlıklı hayvandan üretilmiş olan kök hücreleri naklediyoruz." dedi.

Kök hücrenin doku yenileme özelliğinin bulunduğunu aktaran Antakyalıoğlu, şöyle konuştu:

"Bazen tedavi edilemeyen veya birçok ilaç denenmiş, hiçbir şekilde sonuca ulaşılamamış vakalarda kök hücre inanılmaz bir etki yaratıyor. Tedavi uygulanırken medikal tedaviyle yanıt alınamayan birçok vakada kök hücrenin iyileştirdiğini gördük. Medikal tedavi ile süreç çok uzun olduğunda kök hücre bu süreci çok kısaltıyor. Bizim işimiz hekimlik, hayvanları kurtarmak. 1-1,5 yıl topal kalan hastaların, kök hücre uygulaması sonrası ayağını rahatça kullanabildiğini, basabildiğini gördük."

Uzman veteriner hekim İbrahim Süner ise kök hücreleri hastaların yaşına, kilosuna, ırkına göre ayırıp uygulama yaptıklarını anlatarak, böbrek, karaciğer, akciğer yetmezliği, diyabet, ortopedik, omur kırığı, felç, sinir sistemi hastalıkları, eklem rahatsızlıklarında kök hücre yöntemiyle tedavi uyguladıklarını ifade etti.

Süner, "Arka bacakları felç olan birçok hastada, arka bacaklarını komple yürür pozisyona getirebildik. Bu bizim için büyük bir başarı diye düşünüyoruz." dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mümin Alper Erdoğan da tedavi yöntemiyle başarılarının günden güne arttığını dile getirdi.

Gelecekte kök hücre uygulamalarının veterinerlik alanında daha sık kullanılacağını söyleyen Erdoğan, "Tedavilere yanıt alınamadığı durumlarda kök hücre aslında kurtarıcı olabiliyor. Herhangi bir yan etki görme riski oldukça düşük, başarı yüksek. Kök hücre tedavileri konusunda endişesi olanlar bence bu şansı vermeliler." ifadelerini kullandı.