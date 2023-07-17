İzmir'de Klima Kurulumu Yapan İşçi Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerinde klima kurulumu yaparken elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.