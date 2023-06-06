İzmir'de kızını boğarak öldüren kadına verilen ceza onandı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen kızını boğarak öldürdüğü iddia edilen kadına verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Buca ilçesinde 17 Mayıs 2021'de meydana gelen olaya ilişkin dosyayı inceledi.

Ayşe Vural hakkında İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince verilen cezayı hukuka uygun bulan daire, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve sanık avukatlarınca yapılan itirazları esastan reddetti. Daire, sanığın tahliye talebini de kabul etmedi.

Daire, diğer sanıklar için gösterilen delillerin de mahkumiyete yeter derecede ve nitelikte bulunmadığını, istinaf talebinin yerinde görülmediğini bildirdi.

Buca ilçesinde 17 Mayıs 2021'de, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen 29 yaşındaki kızı Zeynep Vural'ı boğduğunu söyleyerek teslim olan anne Ayşe Vural tutuklanmış, eşi ve oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Vural'a kızını öldürdüğü gerekçesiyle önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, olaydaki tahrik ve sanığın iyi hali nedeniyle cezayı 18 yıl 4 ay hapse düşürmüştü. Tutuksuz sanıklar ise beraat etmişti.