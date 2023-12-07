İzmir'de Kızılay'dan kışlık yardım

İzmir'in Bayındır ilçesindeki dar gelirli ailelere mensup çocuklara Türk Kızılay'ı tarafından kışlık bot ve kıyafet yardımı yapıldı. Ayrıca çeşitli atıştırmalıklar dağıtıldı.

İZMİR'in Bayındır ilçesinin kırsal Necati Uza Mahallesi'ndeki dar gelirli ailelere mensup 1-15 yaş arası toplam 150 çocuğa, Türk Kızılay'ı tarafından kışlık bot ve kıyafet yardımı yapılıp, çeşitli atıştırmalıklar dağıtıldı.

Türk Kızılay İzmir İl Başkanlığı ekipleri, kış mevsiminde dar gelirli ailelerin çocuklarına yardım için çalışma başlattı. Bu kapsamda, Türk Kızılayı Bayındır Temsilciliği ekiplerinin de katılımıyla ilçenin kırsal mahallesi Necati Uza'daki 1 ila 15 yaş arasındaki 150 çocuğa bot, mont, kazak, oyuncak, atkı, bere yardımı yapıldı. Ayrıca çocuklara bisküvi, kek ve çikolata gibi çeşitli atıştırmalıklar dağıtıldı.

Yardım etkinliğe, Türk Kızılay İzmir İl Başkanı Kerem Baykalmış, Türk Kızılay Karabağlar Şube Başkanı Fahrettin Yörek, Türk Kızılay Bayındır Temsilciliği Başkanı Osman Kadan da katıldı. Kışlık bot ve giyeceklere kavuşan çocuklar büyük sevinç yaşadı

Türk Kızılay İzmir İl Başkanı Kerem Baykalmış, "Milletimizin bize emanet ettiği kıyafet ve yiyecekleri buradaki çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Kış mevsimi nedeniyle havaların soğuduğu, yağmur dolayısıyla da vatandaşlarımızın zor günler geçirdiği bugünlerde milletimizin Türk Kızılay'ına bağışladığı emanetleri ihtiyaç sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Güzel bir çalışma oldu" dedi.(DHA)