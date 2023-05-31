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İzmir'de kız öğrenciler arasında kavga çıktı

İzmir'de kız öğrenciler arasında kavga çıktı

Güncel Haberler

Bornova ilçesinde iki kız grubu arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle öğrenci kızlar birbirine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gülüşler ve küfürler eşliğinde kayda alınan görüntüler tepki topladı.

İzmir'in Bornova ilçesinde öğrenci kızlar henüz bilinmeyen sebepten saç saça baş başa kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gülüşler ve küfürler eşliğinde kayda alınan görüntüler tepki topladı.

Olay, Bornova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kız grubu arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla kızlar saç saça baş başa birbirine girdi. Tekme, tokat ve saç çekmelerin yaşandığı kavga anları başka bir öğrenci tarafından kayda alındı. Gülüşler ve küfürler eşliğinde kayda alınan görüntüler tepki topladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

kavga İzmir Güncel Haberler

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