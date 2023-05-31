İzmir'de Kız Öğrenciler Arasında Kavga

İzmir'in Bornova ilçesinde iki kız grubu arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı ve kavga meydana geldi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, gülüşler ve küfürler eşliğinde kayda alındı.

İzmir'de kız öğrenciler birbirine girdi, meydan ringe döndü... O anlar kamerada

Saç saça baş başa kavga kamerada

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde öğrenci kızlar henüz bilinmeyen sebepten saç saça baş başa kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gülüşler ve küfürler eşliğinde kayda alınan görüntüler tepki topladı.

Olay, Bornova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kız grubu arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla kızlar saç saça baş başa birbirine girdi. Tekme, tokat ve saç çekmelerin yaşandığı kavga anları başka bir öğrenci tarafından kayda alındı. Gülüşler ve küfürler eşliğinde kayda alınan görüntüler tepkitopladı.