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İzmir'de kız isteme kavgası: 4 kişi yaralandı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki aile arasında çıkan kız isteme tartışması sonucu pompalı tüfekli kavga yaşandı. Kavgada 4 kişi saçmalarla yaralandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki aile arasında kız isteme tartışması sonucu çıkan pompalı tüfekli kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Örnekköy Mahallesi'nde iki aile arasında kız isteme tartışması sonrası kavga çıktı.

Tarafların sokakta birbirlerine pompalı tüfekle ateş açması sonucu 4 kişi saçmalarla yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili yaşı küçük H.U'yu gözaltına alınan polis, diğer şüpheliyi tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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