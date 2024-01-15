İzmir'de kız isteme kavgası: 4 kişi yaralandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki aile arasında çıkan kız isteme tartışması sonucu pompalı tüfekli kavga yaşandı. Kavgada 4 kişi saçmalarla yaralandı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki aile arasında kız isteme tartışması sonucu çıkan pompalı tüfekli kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Örnekköy Mahallesi'nde iki aile arasında kız isteme tartışması sonrası kavga çıktı.
Tarafların sokakta birbirlerine pompalı tüfekle ateş açması sonucu 4 kişi saçmalarla yaralandı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili yaşı küçük H.U'yu gözaltına alınan polis, diğer şüpheliyi tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.