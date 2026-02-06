Haberler

İzmir'de dereye düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde 9 yaşında bir kız çocuğunun Fetrek Deresi'ne düştüğü ihbarı üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde bir kız çocuğunun Fetrek Deresi'ne düştüğü ihbarı üzerine bölgede arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Çaybaşı Mahallesi Fetrek Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 9 yaşlarında ismi henüz öğrenilemeyen bir kız çocuğu dereye düşerek gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce dereye düşen çocuk için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI-Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
