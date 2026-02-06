İzmir'de dereye düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı
İzmir'in Torbalı ilçesinde 9 yaşında bir kız çocuğunun Fetrek Deresi'ne düştüğü ihbarı üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.
Olay, akşam saatlerinde Çaybaşı Mahallesi Fetrek Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 9 yaşlarında ismi henüz öğrenilemeyen bir kız çocuğu dereye düşerek gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce dereye düşen çocuk için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Haber-Kamera: Tolga TAHÇI-Kadir ÖZEN/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel