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İzmir'de Kız Arkadaşını Öldüren Firari Hükümlü Yakalandı

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İzmir Çiğli'de 2017 yılında kız arkadaşı Funda Gülmez'i bıçakla öldüren ve bir yıldır firari olan Ümit Şentürk, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Şentürk, yakalanmasının ardından cezaevine gönderildi.

İzmir'de kız arkadaşını öldürdükten sonra naylon poşete sararak banyoda saklayan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çiğli ilçesinde 21 Mart 2017'de, 25 yaşındaki Funda Gülmez'i, bıçakla öldüren ve yaklaşık bir yıldır cezaevi firarisi olarak aranan hükümlü Ümit Şentürk'ün Fatih Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince mahalledeki metruk bir evde saklandığı belirlenen Şentürk yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Şentürk, cezaevine teslim edildi.

Olay

Çiğli ilçesinde 21 Mart 2017'de, 25 yaşındaki Funda Gülmez, bıçakla öldürüldükten sonra poşete sarılmış halde evinin banyosunda bulunmuştu.

Olayla ilgili maktulün birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Ümit Şentürk tutuklanmıştı.

Şentürk hakkında, "Tasarlayarak kasten adam öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, G.K. hakkında "suça iştirak etmek" suçlamasıyla 20, İ.Ö. hakkında ise "delilleri karartmak" suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklardan G.K'nin beraatini kararlaştırırken, İ.Ö'ye ise "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası vermiş, Şentürk ise 25 yıl hapis cezasına çaptırılmıştı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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