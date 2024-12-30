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İzmir'de Kız Arkadaşını Kazara Vuran Kadın Gözaltına Alındı

İzmir'de Kız Arkadaşını Kazara Vuran Kadın Gözaltına Alındı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kadın, kız arkadaşını tabancayla kazara yaraladı. Olay sonrası genç kadın hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde kız arkadaşını kazara tabancayla yaraladığı iddiasıyla bir kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Mahallesi 3061 Sokak'taki evde C.D. (25), kız arkadaşıyla babasının tabancasını incelemeye başladı.

Bu sırada arkadaşının elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu C.D, ayağından yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan C.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından genç kadının arkadaşı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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