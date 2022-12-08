İzmir'de kız arkadaşını darbetmekten ceza alan sanık şimdi de 'tehdit' suçundan ceza yedi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kız arkadaşını darbettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tehdit ettiği belirlenen ve hakkında yeniden dava açılan sanık B.Ö, bu kez 10 ay hapis ve 4 gün karşılığı adli para cezasına çarptırıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kız arkadaşını darbettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tehdit ettiği belirlenen ve hakkında yeniden dava açılan sanık B.Ö, bu kez 10 ay hapis ve 4 gün karşılığı adli para cezasına çarptırıldı.

Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Hakim, yargılama sonunda müştekiye yönelik "tehdit" suçunu işlediği gerekçesiyle sanığı 1 yıl hapis ve 5 gün karşılığı adli para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığa indirim uygulanmasına karar vererek cezayı 10 ay hapis ve 4 gün adli para cezasına çevirdi.

Sanığın kasıtlı suçtan 3 aydan fazla mahkumiyeti bulunması, cezasının ertelenmesi durumunda yeniden suç işlemeyeceğine dair mahkemede vicdani kanaat oluşmadığını belirten hakim, cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verdi. Hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına mahal olmadığını da bildirdi.

Hakim, sanığın "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan ise beraatine hükmetti.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan B.Ö, geçen yıl mart ayında kız arkadaşı Z.Ç'yi beyzbol sopasıyla darbetmişti. Hastaneden rapor alan genç kız, şikayetçi olmuştu. Hakkında dava açılan B.Ö, "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Z.Ç'yi bu kez tehdit edip şantaj yaptığı öne sürülen B.Ö. hakkında bir dava daha açılmıştı.