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İzmir'de Kıyıya Vurmuş Ölü Yunus Bulundu

İzmir'de Kıyıya Vurmuş Ölü Yunus Bulundu
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Selçuk ilçesindeki Pamucak Sahili'nde, 2,7 metre boyunda ölü bir yunus bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği, yunusun türünü tespit etti ve doku örnekleri gönderileceğini açıkladı. Türkiye'de yunus ölümlerinin araştırılması için gerekli rehabilitasyon merkezlerinin eksik olduğu vurgulandı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Pamucak Sahili'nde ölü yunus ihbarı yapıldı.

Bölgeye giden dernek başkanı Bahattin Sürücü, yunusun "Stenella coeruleoalba" türü olduğunu tespit etti.

Hayvanın üzerinde herhangi bir yara da kesi izine rastlanmadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürücü, 2,7 metre boyundaki yunustan aldıkları doku örneklerini Türk Deniz Araştırmaları Vakfına göndereceklerini belirtti.

Bugüne kadar Kuşadası Körfezi'nde 56 yunus ölümünün gerçekleştiğini aktaran Sürücü, şunları kaydetti:

"Bunların başında hedef dışı av olarak trol ağları görülse de birçok yunusun yeterli nekropsi yapılmadığı için neden öldükleri anlaşılamamıştır. Yunus vakalarındaki en büyük sıkıntının Türkiye'de bir rehabilitasyon merkezinin olmayışıdır. Bazı yunusların hastalıklardan öldüğünü biliyoruz. Pamucak bölgesinde Küçük Menderes Nehri civarında birçok yunusun ölmesi, suları oldukça kirli olan nehrin olumsuz etkilerinin bu hassas deniz memelilerine etkisi var mı bunların araştırılması için Deniz Memelileri Araştırma Derneği ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı gibi uzman kuruluşlarla işbirliği yaparak takip edeceğiz."

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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