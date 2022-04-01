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İzmir'de kitapsever öğrenciler polis köpekleriyle eğlendi

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de kitapsever öğrenciler polis köpekleriyle eğlendi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği kitap okuma etkinliğinde çocuklar polis köpekleriyle oyunlar oynadı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği kitap okuma etkinliğinde çocuklar polis köpekleriyle oyunlar oynadı.

Kütüphane Haftası kapsamında Karşıyaka Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinliğe öğretmenleriyle gelen ilkokul 1. ve 2. sınıflardan 20 öğrenci, görevlilerden kütüphane işleyişi, kitap temizliği gibi konularda bilgi aldı.

Seçtikleri kitapları okuyan çocuklara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Köpek Eğitim Merkezi bünyesinde görevli polis köpekleri "Bella" ile "Şef" de eşlik etti.

AA / Şafak Yel - Güncel

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kitap, Polis, Güncel, Haberler

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