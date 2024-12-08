Üye Girişi
Haberler
Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor

Muhalifler Esad'ın giderayak kurduğu kirli oyunu da bozmak üzere

 Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti

Suriye'de bir devrin sonu! Esad, Şam'ı terk etti

 Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı

Devrik başbakan yönetimi devretmek için konutundan ayrıldı
61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi

61 yıllık rejimi çökerten muhaliflerin ilk hamlesi bu oldu

İzmir'de Kışlık Sebze Hasadı İki Hafta Gecikti

İzmir'de Kışlık Sebze Hasadı İki Hafta Gecikti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir, kış sebze üretiminde önemli bir merkez olup, ekim ve kasım aylarında havaların sıcak gitmesi nedeniyle kışlık sebzelerin olgunlaşma süreci iki hafta gecikti. Yüksek rekolte ve kalitede sebzeler, pazar tezgahlarını süslemeye başladı.

Türkiye'nin kış sebze üretim merkezlerinden İzmir'de ekim ve kasım aylarında havanın sıcak seyretmesi, kışlık sebzelerin olgunlaşarak lezzetlenmesini yaklaşık iki hafta geciktirdi.

Verimli topraklarında yılda 1 milyon 700 ton sebzenin üretildiği İzmir'de, 120 bin dekarda yıllık 280 bin ton civarında 15 çeşit kışlık sebze yetiştiriliyor.

İzmir, Türkiye'nin brokoli, kereviz, enginar ve ıspanak üretiminde birinci, karnabahar ve pırasa üretiminde ikinci, kırmızı pancar üretiminde ise üçüncü sırada yer alması dolayısıyla "kışlık sebze üretim üssü" olarak adlandırılıyor.

Çoğunlukla Torbalı, Bayındır, Tire, Menemen, Menderes ve Çeşme ilçelerinde yetiştirilen kışlık sebzelerin büyük kısmı yurdun dört bir yanındaki pazarlarda tüketiciye ulaştırılıyor.

Genellikle kasım ortasında başlayan kışlık sebze hasadı, bu yıl sebzelerin olgunlaşması ve lezzetlenmesini sağlayan soğuk havanın geç gelmesi nedeniyle yaklaşık 2 hafta ertelemeyle kasım sonuna sarktı.

Ekim ve kasım ayındaki sıcaklık sebzeleri geç olgunlaştırsa da rekolteye olumsuz yansımadı. Kasım sonu itibarıyla yaygın olarak başlayan hasatla sebzeler pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

-"Ürün artık olması gereken pazar kalitesine ulaştı"

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, İzmir'in kışlık sebze üretimiyle iç pazarda büyük bir ihtiyacı karşıladığını söyledi.

Hasat edilen ürünlerin yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderildiğini ifade eden Şahin, "Şu anda piyasanın istediği ürünler hızlı şekilde sevk ediliyor. Yağışlar kendini topladı ve gece sıcaklıkları düştü. Böylece kışlık sebzede tüketim ve pazar kalitesi oluştu. İhtiyacımızı karşılayabilecek ve ihracata yönlendirecek ürünümüz var." dedi.

Şahin, soğuk havanın kışlık sebzede olgunlaşma ve lezzeti etkilediğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Havalar soğudu, kışlık sebzeler kapandı ve ürün artık olması gereken pazar kalitesine ulaştı çünkü ürün havalar soğumadan, kendini kapatmadan pazar kalitesi açısından çok az miktarda piyasa sevk edilebiliyor. Bu olunca da fiyatlar biraz beklenin üzerindeydi ama şu an stabil hale gelmeye başladı."

"Pırasa, kereviz soğuğu ve kırağıyı sever"

Torbalı ilçesinde yaşayan üretici Mustafa Yan da soğukların gecikmesi nedeniyle hasadı 15-20 gün geç başlattıklarını belirtti.

Kışlık sebzenin soğuk havayı sevdiğini kaydeden Yan, "Pırasa, kereviz soğuğu ve kırağıyı sever. Kırağı aldıktan sonra sebze daha tatlanır, yemesi güzel olur. Soğuk olmadığında pırasa acı olur, halk da sevmez." dedi.

Üreticilerden Abdi Karateke de kuraklık endişesiyle bu yıl daha az alanda ekim yapsa da ürünün kalitesinin ve rekoltesinin memnun edici olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
img

Esad rejimini 12 günde deviren muhalifler soluğu sarayda aldı
img

Devlet televizyonunu ele geçiren muhalifler tek bir cümle sarf etti
img

İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 8 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 8 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? S Sport Plus CANLI izle! (GİRONA REAL MADRİD) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Girona Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Girona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Esad rejimi düştü mü? SON DURUM! Mourinho maç sonu açıklamaları (Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe) 9 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Balık, Kova, Boğa burcu yorumu! 9 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Roma Lecce CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Roma Lecce maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica Guimaraes CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Guimaraes maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.