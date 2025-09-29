İzmir'de Kısa Süreli Sağanak Yağış Etkili Oldu

İZMİR'de, bugün öğleden sonra kısa süreli sağanak etkili oldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'de öğle saatlerinde sağanak başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınıp yağışın dinmesini bekledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri de yağışın ardından önlem aldı.

Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,