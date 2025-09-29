Haberler

İzmir'de Kısa Süreli Sağanak Yağış Etkili Oldu

Güncelleme:
İzmir'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Belediye ekipleri, su birikintileri oluşan cadde ve sokaklarda önlemler aldı. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'de öğle saatlerinde sağanak başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınıp yağışın dinmesini bekledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri de yağışın ardından önlem aldı.

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
