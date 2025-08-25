İzmir'de Kırtasiye Fiyatlarına Denetim: Haksız Artışlara Cezalar

İzmir'de Ticaret Bakanlığı ekiplerince, kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimi gerçekleştirildi.

İl Ticaret Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri, okulların açılması öncesi Konak ilçesinde okul alışverişlerinin yoğun yapıldığı kırtasiyeleri denetledi.

Denetimlerde etiket ve kasa fiyatlarını kontrol eden ekipler, ürün sağlığına yönelik de inceleme yaptı.

Devam edeceği belirtilen denetimlerde fiyat etiketi mevzuatına aykırılığı tespit edilen her bir ürün için 3 bin 169 lira, haksız fiyat artışı tespit edilen her bir ürün içinse 1 milyon 439 bin 300 lira idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Ürünlerde tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalarının tespit edilmesi durumunda Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca inceleme başlatılacağı bildirildi.