Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de kırmızı reçeteye tabi 88 bin 900 hap ele geçirildi

Güncel Haberler

İzmir'de kırmızı reçeteye tabi 88 bin 900 hap ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan bir otomobilde kırmızı reçeteye tabi 88 bin 900 hap bulundu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan bir otomobilde kırmızı reçeteye tabi 88 bin 900 hap bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada kırmızı reçeteye tabi 88 bin 900 hap ele geçirildi.

Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kemalpaşa İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title