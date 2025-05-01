İzmir'de Kırbaçlı Darp Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir kişiyi kırbaçla darbettikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi Yavuz Caddesi'ndeki otobüs durağında B.A.S'nin darbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

B.A.S, ilk ifadesinde tanıdığı B.M, A.A, Ç.Y. ve O.E.İ'nin konuşma bahanesiyle kendisini bir otomobile bindirdiğini, miras kalan bir villanın satışından elde ettiği paradan zorla pay istediklerini, itiraz etmesi üzerine darbedildiğini söyledi.

Otomobilden indirildikten sonra durakta kırbaçla dövüldüğünü anlatan B.A.S, cep telefonunun da zorla alındığını belirtti.

Şüphelilerden B.M. ve A.A. emniyete gelerek teslim oldu, cep telefonu ile kırbacı güvenlik güçlerine teslim etti. Diğer şüpheliler Ç.Y. ve O.E.İ. de gözaltına alındı.