Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

İşçilerle bir araya geldi! Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Bakanlardan peş peşe Kanal İstanbul açıklaması: Kesinlikle yapacağız
15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

İzmir'de Kırbaçlı Darp Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir'de Kırbaçlı Darp Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir kişiyi kırbaçla darbettikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Miras anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan olayda, darbedilen kişi, otomobile bindirilerek zorla para istenildiğini ve ardından otobüs durağında dövüldüğünü ifade etti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir kişiyi kırbaçla darbettikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi Yavuz Caddesi'ndeki otobüs durağında B.A.S'nin darbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

B.A.S, ilk ifadesinde tanıdığı B.M, A.A, Ç.Y. ve O.E.İ'nin konuşma bahanesiyle kendisini bir otomobile bindirdiğini, miras kalan bir villanın satışından elde ettiği paradan zorla pay istediklerini, itiraz etmesi üzerine darbedildiğini söyledi.

Otomobilden indirildikten sonra durakta kırbaçla dövüldüğünü anlatan B.A.S, cep telefonunun da zorla alındığını belirtti.

Şüphelilerden B.M. ve A.A. emniyete gelerek teslim oldu, cep telefonu ile kırbacı güvenlik güçlerine teslim etti. Diğer şüpheliler Ç.Y. ve O.E.İ. de gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.