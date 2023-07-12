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İzmir'de Kiracısını Bıçakla Yaralayan Ev Sahibi Tutuklandı

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İzmir'in Balçova ilçesinde, kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını bıçakla yaraladığı ileri sürülen ev sahibi tutuklandı. Olayın ardından kaçan zanlı, polis tarafından suç aleti bıçakla yakalandı.

İzmir'in Balçova ilçesinde, kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını bıçakla yaraladığı ileri sürülen ev sahibi tutuklandı.

Korutürk Mahallesi Öykü Sokak'ta, Yılmaz Simitçi ile ev sahibi A.A. arasında kira artışını nedeniyle tartışma yaşandı.

İkilinin arasında çıkan tartışma sonucu ev sahibi A.A, kiracısı Yılmaz Simitçi'yi karnından ve kolundan bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla söz konusu adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Simitçi, sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan A.A'yı suç aleti bıçakla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Balçova İzmir Güncel Haberler

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