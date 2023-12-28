Üye Girişi
Haberler

İzmir'de kıraathanede uyuşturucu operasyonu: Sobaya atılmak istenen uyuşturucu çıkarıldı, bir şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'in Konak ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda, sobaya atılmak istenen uyuşturucu madde çıkarıldı. Operasyon sonucunda 254,33 gram esrar ele geçirildi ve kıraathane sahibi gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde, bir kıraathaneye düzenlenen operasyon sırasında, sobaya uyuşturucu madde atılarak yakılmak istendi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığını tespit ettiği bir kıraathaneye operasyon düzenledi.

Bu sırada sobaya atılarak yakılmak istenen uyuşturucu madde, ekiplerce çıkarıldı. Yapılan kontrolde yakılmak istenenin 254,33 gram esrar olduğu belirlendi.

Kıraathane sahibi S.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir Güvenlik İzmir Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title