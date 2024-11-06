İzmir'de Kimya Fabrikasında Yangın

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne yükselen duman, kentin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.