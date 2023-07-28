İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari zanlı yakalandı

İZMİR İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari zanlı yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıları yakalamak için çalışmalar yürüttü. Çalışmalar çerçevesinde, hırsızlık suçlarından 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.G., 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.B., 6 yıl hapis cezası bulunan Y.G. ile yaralama suçundan 1 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.A. ve hakaret suçundan cezası bulunan H.A. adlı 5 kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Özellikle uyuşturucuyla mücadelede adından sıkça söz ettiren Ödemiş polisi, aranan şahısların yakalanması ile mücadelelerini de kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.