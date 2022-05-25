İzmir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 hükümlü yakalandı - Haberler

İzmir'de yakalanan 9 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması amacıyla 18-24 Mayıs tarihleri arasında çalışma yaptı.

Ekipler, Bayındır, Selçuk, Menderes, Torbalı ve Foça'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan E.E, M.A, M.T, A.E, V.Ö, M.A, E.G, H.G. ve Y.B'yi yakalayarak cezaevine gönderdi.