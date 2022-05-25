İzmir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 hükümlü yakalandı

AA - Mustafa Güngör - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 hükümlü yakalandı

İzmir'de yakalanan 9 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İzmir'de yakalanan 9 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması amacıyla 18-24 Mayıs tarihleri arasında çalışma yaptı.

Ekipler, Bayındır, Selçuk, Menderes, Torbalı ve Foça'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan E.E, M.A, M.T, A.E, V.Ö, M.A, E.G, H.G. ve Y.B'yi yakalayarak cezaevine gönderdi.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Münir Karaloğlu, Mayıs, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title