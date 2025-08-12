İzmir'de Kentsel Dönüşüm Mağdurları, Mezarlık Dövizleriyle Eylem Yaptı

İZMİR'de kentsel dönüşüm ve kooperatif mağdurları, Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Binası önünde toplanıp, mezar taşı şeklindeki dövizlerini bina önüne bıraktı. S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, Depremden kurtaracağını vadedenler, bizi elleriyle depremin kucağına ittiler dedi.

İzmir'de kentsel dönüşüm projelerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşayan kooperatif üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Binası önünde basın açıklaması yaptı. Ödemelerini yaptıkları depreme dayanıklı evlerini istediklerini belirtip, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a seslenen mağdurlar, ellerinde tuttukları mezar taşı dövizlerini bina önüne bıraktı. Dövizlerde 'İnşaat temeli diye kazdılar paramızı gömdüler', 'Deprem değil, sorumsuzluk öldürür', '5000 ailenin hayalini gömdünüz', 'Burada yatan Hak, Hukuk ve Adalet' ifadeleri dikkat çekti.

Mağdurlar adına konuşan S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, "Bilim insanlarının her gün uyardığı, kapımızdaki büyük İzmir depremi bir doğal afetten çok daha fazlası olacaktır. 5 bin mağdur aile adına bu deprem; yolsuzluğun, siyasi aymazlığın ve vicdansızlığın sebep olacağı bir katliamın habercisidir. Bu bildiri, bir feryat değil, gelecekteki enkazın sorumlularını bugünden ilan eden bir suç duyurusudur dedi.

'DEPREM KORKUSUYLA SATTIĞIMIZ EVLERİN PARASINI YATIRDIK'

Yıllarca yaşadıkları eski ve güvensiz evlerinden, 'Depremde tabutlukta oturmayalım" diyerek kaçtıklarını belirten Alpyavuz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'örnek proje' diyerek parlattığı, bize 'Umut' diye pazarladığı bu kooperatife güvendik. Bütün birikimlerimizi, evlatlarımızın geleceğini, deprem korkusuyla sattığımız evlerimizin parasını bu projeye yatırdık. Sonuç, yolsuzlukla durdurulan inşaatlar, 1 yıldır çürümeye terk edilen hayaller oldu. En acısı, bizler şimdi ya sokakta ya da kaçtığımızdan daha güvensiz, her an başımıza yıkılacak kiralık evlerde deprem korkusuyla yaşıyoruz. Bizi depremden kurtaracağını vadedenler, bizi elleriyle depremin kucağına ittiler diye konuştu.

'BİNALARIN ENKAZI ALTINDA KALIRSAK SORUMLULARI BELLİDİR'

Büyük sarsıntı olduğunda, güvensiz binaların enkazı altında kalırsak, canımızdan veya malımızdan olursak, sorumluları bellidir diyen Alpyavuz, şöyle devam ettiÖncelikle; umutlarımızı ve paralarımızı çalan, yargılama sonunda hak ettikleri cezaları alacak olan, tutuklu ya da dışarıda olan suçlu bulunarak ceza alacak olan kişilerdir. Bir yıldır 5 bin ailenin mağduriyetini çözmek yerine, cezaevindeki arkadaşlarına mektuplar yazıp, ziyaretler düzenleyen, adliye önlerinde dayanışma gösterileri yapan, bizim için değil onlar için adalet arayan, çözümü değil siyasi vefasını düşünen CHP'li siyasetçilerdir. Bu koca şehirde on binlerce insanın feryadı, arşa yükselirken tek bir kelime etmeyen, kapısını aşındırdığımız, varlıklarını dahi unuttuğumuz, İzmir'in sorunlarını çözme görevini yapmayan tüm İzmir milletvekilleridir. Son olarak; Başkan Tugay, Belediye Başkanı olarak üzerine düşen sorumluluğu açıkça reddetmekte, iradesini kullanmayarak kooperatif üyelerinin ve hak sahiplerinin can ve mal güvenliğini hiçe saymaktadır.

'EVLER NEREDEYSE LÜKS VİLLA FİYATINA'

Örnekköy'de 'İnşaata devam ediyoruz' söylemlerinin devam ettiğini ancak kooperatifin muhatap alınmadığını söyleyen Alpyavuz, Hiçbir anlaşma zeminine dayanmadan ve neredeyse lüks villalar fiyatına, bir kooperatif dairesinin dayatıldığı çözüm görünümlü reklamsal hareketler, derdimize derman olmamakta ve bizleri yarının belirsiz karanlığına çok daha umutsuz ve çaresiz götürmektedir. Dolayısıyla sadece bu süreçte yaşanan maddi kayıplar değil, olası bir depremde yaşanacak can kayıplarından da bizzat Cemil Tugay sorumlu olacaktır. İzmir halkının geleceği ve güvenliği söz konusuyken, Belediye Başkanının görevini yapmaması, sorunu çözmek için adım atmaması kabul edilemez bir ihmaldir ve siyasi bir vebaldir dedi.