İzmir'de Kenevir Bitkilerine Operasyon: 2 Şüpheli Yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yüksekliği yaklaşık 4 metre olan kenevir bitkilerinin ekili olduğu araziye polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Kenevir bitkilerinden adeta orman kuran 2 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, operasyon anı dron ile görüntülendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yüksekliği yaklaşık 4 metre olan kenevir bitkilerinin ekili olduğu araziye polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Kenevir bitkilerinden adeta orman kuran 2 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, operasyon anı dron ile görüntülendi.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan orman arazisinde uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisinin ekili olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adresi belirleyen ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda 160 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili C.R. ve F.S. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Boyları yaklaşık 4 metre

Operasyon anı ise dron ile görüntülendi. Şüphelilerin araziye adeta uyuşturucu ormanı kurdukları görülürken, boyları 4 metreyi bulan kenevir bitkileri polisi bile şaşırttı. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR