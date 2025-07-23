İzmir'de Kendini Polis Olarak Tanıtan Şüpheli 3 Milyon Lira Dolandırdı

İzmir'in Tire ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak bir kişiyi 3 milyon lira değerinde dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 10 Temmuz'da, telefonla aradığı kişiyi kendisini polis olarak tanıtıp dolandırdığı yönündeki şikayet üzerine çalışma yaptı.

Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, Balıkesir'de olduğu belirlenen H.A.S'yi saklandığı adreste yakaladı.

Şüphelinin bu yöntemle mağduru 3 milyon lira değerinde dolandırdığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.