İzmir'de kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara hapis cezası

İzmir'in Bayındır ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla yargılanan 3 sanığa 10'ar yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla yargılanan 3 sanığa 10'ar yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Şubat ayında kendilerini polis olarak tanıtarak bir çiftin 400 bin lira değerindeki altınlarını dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanarak tutuklanan Y.H, H.Ö ve A.R.K'nin Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

Sanıklar duruşmaya cezaevinden SEBGİS ile katıldı.

Mahkeme heyeti, 3 sanığa 10'ar yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesine hükmetti.