İzmir'de Kemeraltı Çarşısı ve Alsancak'ta çığırtkanlara operasyon

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Alsancak bölgesinde çığırtkan ve hanutçulara yönelik operasyon düzenledi. Denetimler sonucunda 22 iş yeri hakkında işlem yapıldı ve toplamda 200 bin 525 lira cezai işlem uygulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden olan tarihi Kemeraltı Çarşısı ile Alsancak bölgesinde çığırtkan ve hanutçulara yönelik operasyon düzenledi. Denetimlerin ardından belirlenen kişilere işlem yapıldı. Tüm yıl devam eden denetimlerde, şu ana kadar 22 iş yeri hakkında işlem yapılırken, toplamda 200 bin 525 lira tutarında da cezai işlem uygulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan tarihi Kemeraltı Çarşısı ile Alsancak bölgesinde, çığırtkan ve hanutçulara yönelik operasyon düzenledi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, vatandaşları rahatsız edenler belirlenerek cezai işlem uygulandı.

Artan şikayetler üzerine Zabıta Denetim Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yoğunlaştırılan denetimlerin ardından son 7 ayda çığırtkanlık ve hanutçuluk yaptığı ve yaptırdığı tespit edilen 22 iş yeri hakkında ruhsat iptali dahil süreli kapatma kararları alındı. Ayrıca 325 idari yaptırım karar tutanağı düzenlenerek toplamda 200 bin 525 lira tutarında cezai işlem uygulandı. - İZMİR