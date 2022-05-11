Keçisi kaybolduğu için gözyaşı döken çocuğu polis sevindirdi

İzmir'in Menemen ilçesinde kaybolduğu sanılan keçi, polis ekiplerince bulunup 12 yaşındaki Aykut Opak'a teslim edildi.

Asarlık Mahallesi'nde yaşayan Aykut Opak'ın annesiyle Asarlık Polis Merkezine giderek "Saniye" ismini verdiği yavru keçisinin kaybolduğunu bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, keçinin Aykut'un babası tarafından çalıştığı çiftlikten ayrılacakları için başka bir aileye verildiğini belirledi.

Keçiye bu aileden 7 yaşındaki Rüzgar Akal'ın baktığını tespit eden ekipler, keçiyi aileden alarak Aykut'a teslim etti.

Keçisi kaybolduğu için gözyaşı döken Aykut, hayvanına kavuştuğu için sevindi.

Bu kez Rüzgar'ın üzüldüğünü gören polis ekipleri, Rüzgar'a da ertesi gün yavru bir kuzu hediye etti.

Rüzgar'ın kuzusuna "Çikita" ismini verdiği öğrenildi.

AA / Güncel