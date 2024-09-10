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İzmir'de Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, Yolcu Hafif Yaralandı

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Bursa-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybederken, yolcu hafif şekilde yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

BURSA- İzmir Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptıktan sonra devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada emniyet kemeri takılı olan yolcu hafif şekilde yaralanırken, kemeri takılı olmadığı öğrenilen sürücü ise hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Bursa- İzmir Otoyolu Doğanköy mevkisinde meydana geldi. İzmir'de kargo dağıtım şirketinde ortak oldukları öğrenilen Muratcan Atay (34) ve Turgut Özdemir (50) iddiaya göre telefonda pazarlık yaptıkları hafif ticari aracı satın almak için İstanbul'a gitti. İki ortak yapılan satışın ardından satın aldıkları 34 HF3462 plakalı hafif ticari araçla İzmir'e dönmek üzere hareket etti. Turgut Özdemir yönetiminde yola çıkan iş ortakları Bursa'nın Gemlik ilçesinde mola verdi. Molanın ardından Muratcan Atay, yeni aldıkları aracı denemek isteyerek, direksiyon başına geçti. Yolcu koltuğuna geçen Özdemir, emniyet kemeri takılı şekilde yolda uyurken, Atay yönetimindeki hafif ticari araç Doğanköy mevkisinde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere çarptıktan sonra devrilerek metrelerce sürüklendi.

EMNİYET KEMERİ TAKILI OLMAYAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ, İŞ ORTAĞI HAFİF YARALANDI

Yoldan geçenlerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde emniyet kemeri takılı olmadığı görülen sürücü Atay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, kemeri takılı olan yolcu Özdemir'in ise hafif şekilde yaralandığı belirlendi. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Atay'ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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