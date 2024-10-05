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İzmir'de Kaza: İki Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'de Kaza: İki Sürücü Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Torbalı ilçesinde ambulans ile kamyonetin karıştığı kaza sonrası tutanak tutmak için araçlarından inen sürücülere otomobil çarptı. Kaza sonucu iki sürücü yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde ambulans ile kamyonetin karıştığı hasarlı kazada tutanak tutmak için araçlarından inen sürücülere otomobil çarptı. Kazada, otomobilin çarptığı 2 sürücü de yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yeşilköy- Ayrancılar yolunda meydana geldi. Mustafa Navruz yönetimindeki 09 U 1299 plakalı kamyonet, Bilan Talaş yönetimindeki 35 ATK 049 plakalı ambulansa arkadan çarptı. Daha sonra ambulans şoförü Bilan Talaş ve kamyonet sürücüsü Mustafa Navruz, kazaya bakmak için araçlarından indi. Bu sırada, araçlara bakıp tutanak tutmak isteyen 2 sürücüye, K.B. yönetimindeki otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı 2 sürücü de yola savrularak ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Sürücüler Bilan Talaş ve Mustafa Navruz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü K.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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