İzmir'de kaza: Güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen kazada, güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kazada bir kişinin bacağı koptu. Sürücülerin alkollü olduğu belirlendi.

KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

İzmir'in Buca ilçesinde, yürürken kazaya karışan iki otomobilden birinin çarpıp kaldırıma sıkıştırdığı Ebru Uzun'un (35) bacağı koptuğu kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde; Uzun'un yolda yürüdüğü sırada otomobillerin çarpıştığı, Uzun'un savrulan otomobille kaldırım arasında sıkıştığı anlar yer aldı.

SÜRÜCÜLER ALKOLLÜ ÇIKTI, BİRİ TUTUKLANDI

Öte yandan, kazaya karışan ve gözaltına alınan 10 AGJ 827 plakalı otomobilin sürücüsü Z.G. (50) ile 35 NIR 63 plakalı otomobilin sürücüsü B.Ö.'nün işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen sürücülerden Z.G.'nin 1.83, B.Ö.'nün ise 2.63 promil alkollü olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.G. tutuklandı. B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,