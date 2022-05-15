İzmir'de kayıp kişinin ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde hakkında kayıp ihbarında bulunulan kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mayıs Perşembe günü hakkında kayıp ihbarı yapılan ve Mamur Baba mevkisinde cansız bedeni bulunan Adem Tan'ın ölümüyle ilgili çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip sonucunda olayla ilgili Ü.G. ve N.T gözaltına alındı.

İfadelerinde cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri öğrenilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.