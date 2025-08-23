İzmir'de Kayıp Kadın Boş Sulama Kanalında Ölü Bulundu

Balçova ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Sevin Bekiroğlu, sulama kanalında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Balçova ilçesinde dünden beri kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki kadın, boş sulama kanalında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı yakınlarındaki sulama kanalında kadın cesedi olduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde yapılan incelemede cesedin, dünden beri kayıp olarak aranan Sevin Bekiroğlu'na (70) ait olduğu belirlendi.

Ceset, gerekli işlemlerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
