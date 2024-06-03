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İzmir'de Kayıp Çocuk Otoparkta Ölü Bulundu

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İzmir'in Buca ilçesinde dünden beri kayıp olan 16 yaşındaki çocuk, bir apartmanın otoparkında ölü olarak bulundu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İzmir'in Buca ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan 16 yaşındaki çocuk bir apartmanın otoparkında ölü bulundu.

Dün, Adatepe Mahallesi'nde yaşayan H.H.K'den (16) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. Çocuk için arama çalışması başlatıldı ancak bir sonuç elde edilemedi.

Bugün de devam eden arama çalışmalada H.H.K, evlerinin yakınındaki bir apartmanın açık otoparkında yerde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, erkek çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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