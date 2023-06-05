İzmir'de kaybolan tur teknesi sahibi Ali Günaltın'dan 23 gündür haber alınamıyor

İZMİR'in Urla ilçesinde, bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kaybolan tur teknesi sahibi Ali Günaltın'dan (51), 23 gündür haber alınamıyor. Günaltın'ın bir evin güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıkarken, Yelda Özbay (52), kardeşinin hayatından endişe duyduklarını, ölü veya sağ bulmasını istediklerini söyledi.

Urla ilçesi Özbek Mahallesi'nde tekneyle balık turları düzenleyerek geçimini sağlayan Ali Günaltın, 13 Mayıs'ta bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kayboldu. Yakınları, akşam eve dönmeyen Günaltın'a ulaşamayınca, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, Ali Günaltın'ın bulunması için çalışma başlattı. AFAD ve jandarma ekipleriyle mahallelinin katıldığı arama çalışmalarında iz sürme köpekleri de kullanıldı. Ancak arama faaliyetlerinden sonuç alınamadı.

Urla merkezden başlayarak koyları dağlık ve ormanlık bölgeleri aradıklarını belirten Özbay, "Çeşmealtı'ndan Karaburun'a kadar her yeri 23 gündür kontrol ediyoruz. Kardeşimin hayatından endişe ediyorum. Diyelim ki bir sebepten bize kızıp, gitti ama ne olursa olsun bize haber vermeden edemezdi. En azından yaşadığını söylerdi. Bizi bu kadar perişan etmezdi. Onu gören ya da yerini bilen olursa jandarmaya ulaşsınlar. Kardeşimin sağ ya da ölü bulunmasını istiyorum" diye konuştu.