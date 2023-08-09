İzmir'de Kaybolan Gençten 25 Gündür Haber Alınamıyor

İZMİR'de, 15 Temmuz'da arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için Çeşme'ye giden Veli Eren Atay'dan (19) 25 gündür haber alınamıyor. Yardım çağrısında bulunan Veli Eren'in annesi Ebru Atay, "Onu çok özledik. Acımız çok büyük. Elimde bir tek fotoğrafı kaldı. Kokusunu özledim" dedi.

Marangoz Mehmet Atay (48) ile internet üzerinden kıyafet satan Ebru Atay (45) çiftinin iki erkek çocuğundan büyüğü olan ve bir diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, 15 Temmuz'da bir grup arkadaşıyla buluşmak için öğle saatlerinde Karşıyaka'daki evinden çıkıp, Çeşme'ye gitti. Atay, aynı günün akşamı arkadaşlarıyla Alaçatı'daki bir eğlence kulübüne geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı mekandan ayrıldı. Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı ve bir daha haber alınamadı. En son annesi ile 16 Temmuz saat 01.00'da telefon görüşmesi gerçekleştiren Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi. Ancak Atay'dan bir daha haber alınamadı. Oğullarının hayatından endişe eden Mehmet- Ebru Atay çifti, polis merkezine gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen zamana rağmen Atay'dan haber alınamadı.

'SON GÖRÜLDÜĞÜ YER, DELİKLİ KOY'

Veli Eren'in annesi Ebru Atay, çocuğunun bulunması için vatandaşlara yardım çağrısında bulundu. Ebru Atay, "Oğlum 15 Temmuz'da arkadaşlarıyla eğlenmek için Çeşme'ye gitti. Ardından da çadırda kalacağını söyledi. O gün 01.00 civarında telefonda konuştuk. Sesi gayet eğlenceli geliyordu. Ancak bir daha haber alamadım. Oğlumun oraya beraber gittiği arkadaşları gece ayrıldıklarını söylüyorlar. Saat 04.00'e kadar orada kiminle kaldığını bilmiyoruz. En son mekanın bulunduğu yerden tek başına bir güvenlik kamerasına girmiş. Sonrasında onu tanıyan kişilerin gördüğü yer ise Delikli Koy. Sabaha karşı görmüşler. Fakat tek olduğu söyleniyor. Telefonunu kaybettiği ve onu aradığı söyleniyor. Çocuğum tek başına kalmış ve sonrası yok. Plajda bulunan insanlar öğlene doğru gördüklerini söylüyorlar. Fakat plajın çok kalabalık olduğunu söylüyorlar. Başka görgü tanıklarına da ihtiyacımız var. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Oğlum her yere gitmiş olabilir. Çok çaresiziz. Evladımızdan haber alamıyoruz. Evladımıza kavuşmak için her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

'EVLADIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM'

Her ipucunun kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Atay, "Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Lütfen sesimizi duysunlar. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Canla başla çalışıyorlar. Ancak Delikli Koy'dan sonra kamera ve görgü şahidi olmadığı için hiçbir şey yapamıyoruz. Onu çok özledik. Acımız çok büyük. Elimde bir tek fotoğrafı kaldı. Kokusunu özledim. Oğlum mekanın dışına çıktıktan sonra kimlerle konuştu, koya nasıl gitti, orada başkalarıyla mı tanıştı? Her şey soru işareti. 24 gündür aynı noktada sayıyoruz. İçim çok acıyor. Evladıma kavuşmak istiyorum. Herkesin yardımına ihtiyacımız var. Küçücük ipucu bizim için ışık olabilir" diye konuştu.

'HALKTAN YARDIM İSTİYORUM, BİZE ONLAR YOL GÖSTERECEKLER'

Veli Eren'in babası Mehmet Atay ise "En ufak ipucu bizim için çok önemli. O bölgede kamera olmadığı için hiçbir şey belli değil. Oğlumuzu o gün orada olanlar gördü. Mutlaka birileri görmüştür. Gören ne olursun emniyete bilgi versin. Başka hiçbir şey istemiyoruz. 16 gün Çeşme'de kaldım. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalıştılar. Yeri geldi evlerine bile gitmediler. Ancak hala çaresiziz. Halktan yardım istiyorum. Bize onlar yol gösterecekler. İnşallah oğlumuza kavuşacağız" dedi.(DHA)

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